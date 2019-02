Tras más de veinte años de espera, una mujer sin brazos puede conducir gracias a un coche adaptado

Celia Regueira Varela , originaria de Arteixo (A coruña), lleva más de veinte años esperando poder sacarse al carnet de conducir, una tarea que ha resultado imposible debido a que nació sin brazos . Hasta ahora, no había ningún vehículo que se adaptara a sus necesidades; pero gracias a la tecnología, una de sus grandes ambiciones ha podido hacerse realidad.

"Hace unos años no sería posible, pero", ha declarado Alberto Uzal, diercgor de la autoescuela en la que está matriculada, a 'La Voz de Galicia'

La conductora novel también ha recibido el apoyo de Tráfico, desde donde han permitido que su profesor la examinase en un vehículo particular y no uno perteneciente a la autoescuela.