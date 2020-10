Las mujeres pueden haber contribuido a reducir la vulnerabilidad y mortalidad del coronavirus

En su trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', los autores observan diferencias sustanciales de género tanto en las actitudes como en los comportamientos a través de una encuesta en dos oleadas (marzo y abril de 2020), con 21.649 encuestados en Australia, Austria, Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, que forma parte del proyecto internacional 'REPEAT'.