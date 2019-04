Las mujeres impulsan más medidas medioambientales en las empresas

Las empresas, cuantas más mujeres tengan en los órganos de toma de decisiones, más medidas a favor de la sostenibilidad y medioambiental aprueban . Estos son los resultados del informe 'Approaching the Future 2019. Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles', elaborado por cuarto año consecutivo por Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles.

Según el informe, una de las tendencias más sólidas a nivel mundial es la sostenibilidad, entendida no ya sólo como la necesidad de reducir la huella ambiental de las empresas, sino de que el sector privado adopte un papel activo para tratar de regenerar y salvar el planeta , contribuyendo así a los objetivos plasmados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Éste es uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones, ya que sólo un 28,7% de los encuestados asegura que sus organizaciones están trabajando en acciones para adaptarse al cambio climático.

Por otro lado, según el 'Approaching the Future 2019', el 57% de las empresas encuestadas están trabajando en cuestiones relacionadas con la igualdad y la diversidad, a través de medidas como planes de igualdad y políticas de conciliación. "No obstante, aún queda un largo camino por recorrer, ya que, por el momento, el Foro Económico Mundial estima que sólo un 34% de mujeres ocupan puestos directivos", apunta el CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, Ángel Alloza.