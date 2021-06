La mascarilla ha dejado de ser obligatoria al aire libre en España , pero las autoridades advierten de la importancia de llevarla encima para los momentos en los que sea necesaria. Los ciudadanos deberán utilizar mascarilla cuando no mantengan la distancia interpersonal de 1,5 metros y cuando se encuentren en un espacio cerrado.

Según el Real Decreto-ley 13/2021 recogido en el BOE publicado este jueves 24 de junio, la mascarilla no será obligatoria al aire libre excepto "cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes".

Sanción de hasta 100 euros por una "infracción leve"

Los españoles están obligados a utilizar mascarilla en la vía pública o al aire libre en situaciones donde haya aglomeraciones o donde no se pueda asegurar el metro y medio de distancia con personas no convivientes. De no hacerlo, según recoge la normativa aprobada, los ciudadanos podrán recibir una sanción que puede ascender hasta los 100 euros. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 "será considerado infracción leve".