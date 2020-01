Un regalo de Navidad con una sorpresa nada agradable: la muñeca que regaló a su hija estaba llena de cocaína

Elizabeth decidió darle la muñeca a su hija de todos modos pensando que le gustaría, pero no fue así. “¡Es horrible!, ¿qué te pasa Santa?”, fue su reacción al desenvolver el juguete. Entonces decidió llevar la muñeca a un taller en Nueva Jersey para que la arreglaran.

Elizabeth tuvo que demostrar que la droga no era suya y, aunque lo consiguió y no caerá ningún cargo sobre ella, el final de la historia no es del todo feliz ya que, la pequeña se quedó sin su deseada muñeca sirena.