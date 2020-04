Los municipios costeros, blindados por Semana Santa para evitar desplazamientos a segundas residencias

No obstante, todo dato positivo, al igual que la estabilización y la ralentización de la curva de contagio , se valora con extrema cautela porque cualquier paso en falso podría tirar por la borda todo el sacrificio que se está realizando. El confinamiento está dando resultados, pero hay que mantenerlo. Todavía es demasiado pronto para “bajar la guardia” ; “no podemos relajarnos”. Así lo manifestó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , quien desde Moncloa hizo hincapié en que, entre otras cosas, se iban a reforzar las medidas encaminadas a “garantizar” que la reducción de movilidad y el aislamiento se cumple. Y especialmente en el marco de estos días de Semana Santa.

Grandes refuerzos en la Comunidad Valenciana

Del mismo modo, las autoridades han pedido a los vecinos que si se percatan de la presencia de residentes que no viven habitualmente en sus bloques de viviendas lo hagan saber , y de hecho ya se han hecho algunas comprobaciones en este sentido.

Por otro lado, en Jávea, por ejemplo, se han establecido controles en los accesos alternos desde Dénia, Gata, La Jana y Benitatxell, mientras en la turística Benidorm no hay una constancia de llegadas de residentes de fuera de la localidad debido a que la oferta, principalmente, es hotelera y no tanto de segundas residencias. No obstante, como en el resto de las localidades, se ha pedido a los residentes, así como a los turistas, que sigan respetando escrupulosamente el confinamiento.