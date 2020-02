Marina, la primera musa con Síndrome de Down: un ejemplo de superación en el Carnaval de Águilas

Espectacular y cada vez más multitudinario es también el carnaval de la localidad murciana de Águilas. Este año se están batiendo récords: 200.000 visitantes y 3000 participantes en el primer gran desfile de carnaval, que cuenta con 200 años de historia, está declarado de Interés Turístico Nacional y que además este año tiene una musa muy especial. Marina, con síndrome de Down, está cumpliendo el gran sueño de su vida a sus 36 años al convertirse en la musa 2020. Un papel que afronta como uno de los retos más importantes de su vida. Para esta joven no existen los límites, un ejemplo de lucha y superación que enseña que no hay barreras que no se puedan derribar.