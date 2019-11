Los jóvenes y la música, cuando el machismo entra por los oídos

La música es un espacio que siempre ha estado relacionado con los jóvene s y ésta tiene gran importancia en sus vidas, ¿pero qué pasa cuando el mensaje es machista?, la musicóloga Laura Viñuela, consultora en género y experta en analizar y utilizar la música como fórmula para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, cree que si no se dan las herramientas necesarias a los adolescentes y escuchan la música sin ningún tipo de filtro, “va a sumar una gotita más al vaso del patriarcado que ya se va llenando por todas partes, no solo a través de la música, también a través de la publicidad, redes sociales, televisión, cine, etc… Si incorporamos desde el sistema educativo, desde la familia y desde los medios las herramientas con las que puedan enfrentarse a la cultura popular que se van a encontrar por todas partes, de forma crítica, les estamos dando un paso adelante en su vida”.

En los últimos años hemos visto cómo diferentes ayuntamientos vetaban a algunos músicos para dar conciertos durante las fiestas locales, músicos que tienen en las letras de sus canciones mensajes sexistas. El último conocido fue el pasado agosto en las fiestas de Bilbao, donde el ayuntamiento anunció la cancelación del concierto del rapero madrileño, C. Tangana , por sus letras machistas.

No todas las músicas son iguales, claro está, pero tampoco se puede demonizar a un estilo musical como sucede con el reguetón, asegura Laura Viñuela: " El trap es más machista que el reguetón, porque el reguetón es una música de baile y la música de baile se puede ver desde punto de vista de género de muchas maneras y el baile es un espacio que siempre ha sido femenino"

"Se ha demonizado mucho el ‘perreo’ y el machismo en el reguetón, y yo creo que ahí hay mucho racismo y clasismo en la valoración que hacemos del reguetón, también hay un punto de controlar el cuerpo de las mujeres en el sentido de que usemos nuestro cuerpo para nuestro propio placer, que es lo que hacemos cuando bailamos. Desde el patriarcado una mujer que baila parece que lo hace para que le entre un tío y la mayoría de las veces estamos bailando para nosotras. Muchas mujeres se sienten culpables porque les gusta bailar reguetón porque como les han dicho que es machista piensan, cómo voy a bailar yo esto si no me gusta el machismo. Por ahí se puede leer de varias maneras, en cambio en el trap lo que se representa sobre todo, hay canciones muy machista y otras que no, pero sí que se basa en la masculinidad muy muy agresiva, patriarcal, hegemónica, con todos los tópicos. Es como una cosa muy carca en ese sentido, aunque se venda como moderno, en ese sentido sí que es muy machista”.