El tiktoker Naim Darrechi pide ahora perdón: si una víctima le denuncia podrían caerle diez años de cárcel

Naim Darrechi pide perdón tras el aluvión de críticas recibidas por engañar a las chicas por no usar condón

Irene Montero, califica de ‘abuso sexual y agresión' la conducta del tik toker

Naim Darrechi podría enfrentarse a diez años de cárcel si alguna chica le denuncia

El tiktoker Naim Darrechi está en el foco de la polémica tras confesar públicamente lo que el Ministerio de Igualdad y su ministra, Irene Montero, califican de ‘abuso sexual y agresión’: no usar preservativo al practicar sexo con las chicas y eyacular dentro de su vagina mintiendo al decirles que es estéril. El joven ha pedido perdón y ha dicho que todo era mentira, una locura, pero podrían caerle diez años de cárcel con la nueva ley si alguna de las chicas decide denunciarle.

Naim Darrechi estaba siendo entrevistado por el youtuber Mostopapi cuando explicó que miente a las mujeres para no usar preservativo. “No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé, 'tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años', entonces decidí empezar a acabar dentro y nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema”. Mostopapi, entre risas le pregunta si las chicas no le dicen nada cuando eyacula dentro y él responde: “Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos.”

Naim Derrechi, ante el aluvión de crítica y ante eh hecho de que Igualdad investigará el caso, pidió perdón en su cuenta de Instagram. "Si me meto en líos que sea por mi forma de pensar, pero que no sea por mi estupidez. Lo siento", comentó el tiktoker. "Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Por eso digo que yo a veces opino cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco por mi personaje, pero son ciertas. Pero esto es una locura que he dicho yo. Ojalá no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado", ha señalado Darrechi.

Darrechi, mallorquín de 19 años, es el tiktoker español con más seguidores en esta red social con 26,9 millones. En Instagram y en Youtube cuenta con 7,3 y 4 millones de seguidores, respectivamente. Por otro lado, ' Mostopapi' es un youtuber vasco de 29 años que cuenta con 1,8 millones de seguidores en su canal de Youtube. Ante la polémica generada en redes sociales, son muchos los usuarios que se preguntan hasta que punto es necesario hacer famosos a influencers que no tienen filtro. Personajes que mal influencian a sus seguidores, la mayoría menores de edad. El joven mallorquín podría estar cobrando entre 12.600 y 21.000 euros por publicación de Tik Tok. Youtube podría pagarle unos 22.300€ mensuales por sus vídeos

Ibai Llanos no ha tardado en reaccionar ante los hechos. "Es que se ríe y lo sube, no lo puedo creer, ¿cómo puede estar eso subido con lo que acaba de decir? No me lo puedo creer que hayas hecho eso. ¿Cómo has permitido esto? Me da igual, si él dice eso porque tú no controlas lo que la otra persona dice como yo no controlo lo que Mostopapi dice cuando he colaborador con él, pero cuando ves que has dicho eso dejas de subir el vídeo".