PEDAZOS DE MIERDA HUMANA, Q CARAJO ESPERA EL JUEZ ADEMÁS DE SACARLES GUITA PARA EL TRIBUNAL QUE NO LOS ENCIERA??? NO HUIRIAN COMO RATAAAS! SI HUBIERA SIDO CONSENTIDO MANGA DE INOPERANTES JUDICIALES!!! NO LE VEN LA JETA? LPMADRE ESTOY HARTA DE TENER MAS TESTÍCULOS QUE OVARIOS! pic.twitter.com/xr0yctQloF