La actriz Natalia de Molina comparte en redes sociales algunos de los momentos más duros de su infancia

"Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo"

La actriz española ha rescatado una fotografía de cuando era pequeña y ha explicado "el dolor y la soledad" que sintió aquella niña que ahora "se quiere un poco más". "Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio , de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas . Si no era deseable quizás me dejarían en paz ", ha comenzado la intérprete su relato.

El relato de Natalia ha provocado una oleada de mensajes de apoyo y ánimo

Después de muchos años de aquellas experiencias, la actriz se ve "tan chiquitita y tan sola" en la imagen de cuando era pequeña. "Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única y aquí seguimos, como mariposas", ha concluido la intérprete de Linares, Jaén.