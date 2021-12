El tsunami ómicron amarga las navidades a miles de familias, hosteleros y viajeros

Los contagios descontrolados de la variante ómicron han desbaratado los planes navideños de miles de familias en las que algún miembro pasa estos días confinados. Tampoco han sido unas navidades dulces para la hostelería , las cancelaciones no han cesado en hoteles y restaurantes de todo el país. Fuera de nuestras fronteras las cosas no están mucho mejor: cientos de vuelos se han quedado en tierra estos días por contagios en las tripulaciones.

Los teléfonos no han dejado de sonar este fin de semana en hoteles y restaurantes de todo el país, y no precisamente para hacer reservas si no, todo lo contrario, para anularlas. Muchas comidas y cenas se están cancelando, sobre todo las más multitudinarias. Quien no anula por ser positivo o contacto estrecho lo hace por precaución y miedo.