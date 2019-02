La increíble sucesión de negligencias médicas por las que la sanidad andaluza debe indemnizar a unos padres

En la demanda presentada se destaca "la demora" en su ingreso en la UCI pediátrica , al tardar varios días y "tardanza" en iniciar el tratamiento contra la gripe A . Durante los días que la menor permaneció en la UCI, los facultativos aconsejaron a sus padres que no se quedaran con su hija durante la noche, que así descansaría mejor ya que de todas formas estaría sedada.

Por esto, los padres pasaban las noches intentando descansar en el coche, "preguntando siempre por su hija al personal del hospital quienes siempre les decían que estaba estable y dormida , y que no se preocuparan por nada", según han manifestado desde la asociación de pacientes. La madre incluso uno de los días estuvo hablando con su hija asintiendo la menor y siguiendo la conversación, aunque sin poder hablar al estar intubada.

Se reclamó por "una evidente negligencia médica , ya que durante la parada cardiaca la facultativa de UCI intentó con dificultad volver a intubar a la menor sin conseguirl o, por lo que tuvo que avisar al anestesista de guardia, que tardó en llegar, permaneciendo mientras tanto con ventilación no invasiva, con incapacidad para mantener esfuerzo respiratorio adecuado y presentando OVAS con desaturación ".

Desde 'El Defensor del Paciente' han indicado que "en ningún momento se les dio a los padres una explicación clara sobre el motivo por el que se produjo la extubación, si estaba o no sedada o cuánto tiempo exacto duró la parada cardíaca y el por qué no estaba convenientemente vigilada y supervisada y por qué no supieron actuar con más diligencia".