"Renovarse o morir": Los negocios tradicionales cierran o se aferran a los 'souvenirs' para turistas

Sus clientes tradicionales han desaparecido y tampoco están muy contentos con sus nuevos compradores "tenemos un turismo muy pobre que entra, toca todo, mira, no compra nada". El gran crecimiento del turismo ha ido colonizando gran parte de las viviendas del centro de la ciudad , muchas pequeñas tiendas han sido sustituidas por bares y a otras no les queda más remedio que irse a otra parte: "nos tenemos que trasladar porque han comprado el edificio para alquiler turístico para un hotel y nos tenemos que mover", explica una comerciante de la zona.

Comercios que se quedan sin clientes y vecinos que no encuentran tiendas. "No hay tiendas donde puedas comprar un objeto cotidiano y todo se dedica al turismo". Y la puede ir a peor, porque el New York Times acaba de recomendar a los turistas que visiten Valencia como alternativa a la masificada Barcelona.