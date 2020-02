De la neumonía al coronavirus sin pasar por ninguna zona de riesgo: el contagio de Sevilla que nadie se explica

Según ha informado el propio paciente, éste no ha estado en ninguna zona de riesgo ni ha tenido contacto con nadie que lo haya estado.

"Apareció con una neumonía"

Salcedo ha explicado que el paciente permanece aislado en este hospital sevillano, toda vez que ha hecho un llamamiento para que la población "esté tranquila" porque el paciente "evoluciona bien, estamos muy preparados, de hecho estamos en alerta, y no ha cambiado ni la mortalidad ni la letalidad del coronavirus", por eso el paciente "evoluciona favorablemente".

También ha querido destacar que "no" hay ninguna otra persona de la que no se hayan confirmado los análisis, para añadir que "aparecen muchas personas sospechosas pero normalmente suele ser gripe y otro tipo de problemas respiratorios". "Nosotros todo lo que tenemos sospecha aislamos y pedimos pruebas y por eso precisamente se ha detectado rápidamente este caso", ha añadido.

"Se están estudiando todo los contactos"

"No tenemos ningún inconveniente en decir la verdad a los ciudadanos, que estamos claramente preparados y no hay ningún caso grave, y cuando se confirme alguno lo comentaremos como hemos hecho con este caso", añade Salcedo, quien sobre si la familia del paciente está en cuarentena ha insistido en que "se están estudiando todo los contactos del paciente, se están viendo todos los resultados y de momento no hay ninguna alarma ni positivo".