Lara, Leti e Irene y su idea viral de tarjetas para su abuela con demencia: "Las ve y es como la primera vez"

La pandemia y los brotes de covid les separaron durante meses

“ Solo hablábamos con ella por teléfono y por videollamada. Ella siempre nos preguntaba qué estábamos haciendo, a qué nos dedicábamos… Entonces, se nos ocurrió hacerle un tipo de tarjetas para que se acordara de nosotras, que con el tema de las restricciones no se puede ir tanto a visitarla , o no podemos hacer tantas llamadas”, explica la joven, de 23 años.

Su abuela ya está vacunada y previamente había pasado la covid sin síntomas

El día de la especial entrega fue el 12 de marzo, pocos días antes de que la historia tuviera gran repercusión en Twitter. “Cuando se lo dimos le hizo mucha gracia, porque cada vez que las ve es como si fuera la primera vez. Me gustó muchísimo verla, porque (en aquel entonces) hacía dos meses que no la veía, estuve muy bien con ella. Además ya estaba vacunada y, previamente, había pasado la covid sin síntomas, por lo que saber que no la podía contagiar me dejaba mucho más tranquila”, detalla la joven sobre el reencuentro.