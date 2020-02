Giro total en el caso de la niña de 13 años que acusó a uno de 10 de dejarla embarazada: arrrestan a un niño de 15 por ello

El caso recibió atención mundial. Un médico examinó al niño de 10 años y sacó la conclusión de que no era lo suficientemente maduro como para mantener esa relación sexual. No obstante, la investigación siguió su curso porque la joven desveló en la televisión que fue Iván el que le pidió pese a su edad tener relaciones sexuales.

No solo eso. Dejó claro que cerró la puerta con las llaves puestas para que nadie entrara en el cuarto y le pidió tener relaciones sexuales. A ella no le importó. "Fue un poco doloroso y embarazoso porque estábamos escondidos debajo de la manta. No pensé que a los 10 años podía hacer tales cosas y además pensé que no iba a pasar nada".