Una niña de nueve años muere mientras duerme tras dar positivo en coronavirus

El pasado dos de febrero, la pequeña de tan solo 9 años Makenzie Gongora falleció en San Antonio, Texas (Estados Unidos) tras haber dado positivo en una prueba de covid19. La pequeña murió al poco tiempo de que su madre la metiera en la cama y sin haber presentado ningún síntoma grave de la enfermedad, según informa el medio Today.



Tan sólo unos días antes, el pasado 29 de enero, la pequeña comenzó a encontrarse mal en el colegio, presentando dolor de cabeza y estómago y algo de fiebre. Ese mismo día a Mackenzie le realizaron varios test en el centro médico de la localidad, de gripe, de estreptococos y una prueba de covid19. Las pruebas de estreptococos y gripe dieron negativo, pero la prueba de coronavirus fue positiva.



Al solo presentar síntomas leves, los médicos mandaron a la niña a casa, con instrucciones para vigilar su fiebre y, en caso de agravarse, volver al hospital. Pero a partir de aquí todos los síntomas de Makenzie siguieron siendo muy leves. La fiebre aparecía y desaparecía, pero en general todo entraba dentro de la levedad y la niña se encontraba bien. "Kenzie no tenía problemas respiratorios", afirma Victoria Southworth, tía de la niña, “No estaba pasando nada importante. Todos los síntomas fueron leves ".



La noche del 1 de febrero Makenzie no presentaba ningún síntoma grave, tan solo se encontraba un poco agotada y, por eso, se fue a dormir pronto. Unas horas después, de madrugada, su madre fue a verla y notó que no respiraba y ya no consiguió encontrarle el pulso. La familia ha informado de que no tienen constancia de que la niña tuviera algún tipo de patología previa, tan sólo notaron que era un poco pequeña para su edad.



Actualmente, la familia de Makenzie está esperando más información sobre la causa de la muerte de la niña. El cuerpo fue enviado a un laboratorio en Dallas, Texas, para ser examinado y aún está pendiente de realizarse la autopsia. La familia ha recibido muestras de apoyo de toda la comunidad y han recaudado ya mas de 60.000 dólares para el funeral de la Makenzie, en una campaña de donativos en Gofundme.



La familia, que todavía guarda cuarentena y cuentan con algunos positivos por la enfermedad, el padre de Makenzie, que es militar, y la hermana pequeña de 8 años, quieren alertar a la sociedad sobre los peligros reales del covid19 y, sobre todo, que puede afectar de manera trágica también a los más pequeños.