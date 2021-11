Una niña de 7 años recupera la audición tras superar con éxito una operación pionera en Pontevedra

"No oía porque el sonido no le llega al oído interno porque no tiene pabellón ni conducto auditivo", detalla Nieves Rodríguez, algo que se ha corregido a través de esta intervención y a partir de ahora, "el sonido pasará directamente a través del hueso". El resultado, además, será la recepción de un sonido más nítido y claro, sin la distorsión o retroalimentación que, en ocasiones, puede estar asociada a los audífonos.