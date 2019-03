Una niña que vivía en condiciones 'infrahumanas' muere tras ser violada y golpeada

Un portavoz sanitario informaba de que los ejercicios de reanimación realizados no pudieron evitar el fatal desenlace. Al no poder revertir el cuadro clínico, derivaron de urgencia a la niña al hospital Ángel Marzetti de Cañuelas, donde finalmente falleció.



La madre de la víctima y la pareja de esta, que residían con la niña, alegaron que la menor se había "ahogado" en una fuente de la casa. Algo que el pediatra que atendió a la pequeña no terminaba de creer al confirmar que tenía contusiones en el tórax y golpes en el rostro, tobillos y muñecas, informaron fuentes policiales. La niña además presentaba una herida en la región anal compatible con una violación, según ha indicado el informe policial.



Por este motivo, la fiscal a cargo del caso, Norma Pippo, ha ordenado el registro en profundidad de la vivienda donde residía la familia. Fuentes policiales ordenaron la detención de la madre de la víctima y la pareja de esta, hasta determinar el resultado de la autopsia. El propósito del equipo judicial es recabar todas las pruebas posibles para determinar si se trata de un crimen premeditado.