Hallaron bajo las uñas de la niña de 4 años asesinada en Valladolid ADN del novio de su madre

Las conclusiones serán el viernes

"No respira, no le oigo el corazón" , se escucha a Roberto decir a su interlocutora mientras explica que es el novio de la madre y que la noche anterior la pequeña estaba bien pero que se la había encontrado desmayada en su habitación, para acto seguido recibir instrucciones de cómo presionar una treintena de veces a Sara en el tórax y luego insuflarle aire por la "boquita".

Se escucha a Rosana medio llorando quejarse a un agente de la Policía Municipal de las anteriores llamadas efectuadas a otros teléfonos, como el 092, sin que nadie les dé solución y, en cambio, les mareen derivándoles a otros servicios. "No es cuestión de malos tratos, es que la niña se ha caído pero su madre no nos deja entrar. Pegarla, no la ha pegado, se ha caído, y no sé a quién llamar", trasladaba al agente angustiada la tía de la niña.