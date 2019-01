Una niñera mata a un bebé y se lo devuelve a su madre fingiendo que estaba vivo

La policía encontró a Tietsort en el Hotel Plaza en Wausau a las 4:15 am del 19 de octubre. Admitió que había estado cuidando al bebé y a su hermano el día anterior y que el pequeño había muerto mientras le observaba , según la denuncia.

No había matado al bebé, dijo, pero no le reanimó ni buscó ayuda médica. Sabía que había fallecido porque estaba frío, pero no le revisó el pulso. Le vistió, le cubrió con mantas, le puso en el asiento de su coche y se fue con su novio, el hermano del pequeño y su hijo a un restaurante de comida rápida.