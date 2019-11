Con 10 años se moviliza contra las barreras que impiden a su madre discapacitada tener una vida normal

"Me enteré de todo esto cuando mi madre empezó a usar la silla de ruedas, antes no me daba cuenta. Vi que, al ir con ella, le costaba ir por una acera y por otra y que muchas veces tenía que ir por la calle por no poder subir el bordillo", ha contado en una entrevista para el periódico local El Progreso, que se hace eco de las reivindicaciones del niño.