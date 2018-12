La dura vida de Murtaza, el niño afgano fan de Messi

No obstante, la vida del pequeño ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Murtaza residía junto a su familia en el distrito de Jaghori de la provincia sureña de Ghazni. Un área segura y pacífica hasta principios de noviembre, cuando los talibanes irrumpieron en la región y forzaron a más de dos tercios de la población a huir del lugar.

“Extraño nuestra casa en Jaghori, no tengo una pelota aquí y no puedo jugar al fútbol o salir. Salimos de la casa durante la noche y mamá me pidió que dejara la pelota y las camisetas”, ha afirmado el pequeño a una agencia local.