Un niño dibuja un mono y recibe un comentario racista de su profesora

Cuando la profesora recogió los dibujos, Powis no recibió un elogio por su colorido trabajo ni por el contenido de la información, sino que. Este comentario fue seguido de una, por lo que el resto de sus compañeros secundaron a la profesora a pesar de que, como recoge Daily Mail . “La maestra es vista como una persona de autoridad para estos niños.”, lamentó la madre de Powis, Paulina Francis.

Powis llegó a casa sintiéndose molesto y ofendido, por lo que su madre fue a hablar rápidamente con la profesora. La maestra mostró sus disculpas al niño, a la vez que explicó que “pensaba que había dibujado un oso”. Sin embargo, Francis no aceptó esta versión: “La maestra dijo que no podía decir qué era el dibujo, pero ¿por qué dijo que era un autorretrato si no podía saberlo?”, espetó.