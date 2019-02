Un niño de cuatro años le dispara a su madre embarazada por accidente

Abbott explicó que el padre del aseguró que había pedido prestada el arma a un amigo para proteger a su familia , después de un crimen cometido recientemente en el barrio. La pistola no estaba reportada como robada y no estaba registrada en la base de datos de la Policía.

El hombre, sin embargo, está siendo investigado por no guardar de forma segura el arma y "poner a un tercero en riesgo". Una reciente ley del Estado de Washington establece que los dueños de armas se enfrentan cargos criminales si no toman medidas de seguridad para que el arma no pueda ser usada por las personas equivocadas (niños, criminales, etc). La mayoría de las víctimas de tiroteos accidentales en EEUU son niños.