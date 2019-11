Un genio muy precoz: con nueve años está a punto de graduarse en la universidad

Sus padres, Lydia y Alexander Simons, creían que los abuelos de Laurent exageraban cuando les aseguraban que tenían a un superdotado en ciernes, pero sus profesores no tardaron en corroborarlo. Superaba una prueba tras otra y no encontraban los límites a su extraordinario talento. "Nos dijeron que es como una esponja", explicó el padre a la CNN. "Es el estudiante más rápido que hemos tenido aquí. No solo es hiperinteligente, sino también un niño muy comprensivo", relata Sjoerd Hulshof, director de educación de la TUE en ingeniería eléctrica.