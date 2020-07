Un niño de 3 años gana una larga batalla contra el cáncer en plena pandemia de coronavirus

Para su madre, Marcela García, la lucha comenzó cuando, después de cumplir su primer año, el pequeño empezó a mostrar en su ojo izquierdo un moretón que cada vez se hacía más grande. "Noté que su ojo se ponía cada vez más morado. Lo llevé al hospital de Mar de Ajo y me dijeron que seguro era un golpe, pero yo volví a insistir porque no me quedé conforme con la respuesta. Le hicieron una tomografía y los resultados eran alarmantes: Benja tenía neuroblastoma en el ojo ”, explicó Marcela a 'Infobae'.

La llegada de la COVID-19 en medio del tratamiento

En el medio del tratamiento de Benjamín y de su recuperación tras el trasplante de médula, la enfermedad del COVID-19 empezaba a sonar en los pasillos del hospital: “Aunque no estábamos más internados, seguíamos yendo a las consultas. Las semanas que no teníamos que ir al hospital no salíamos ni a la esquina y le pedí a mi hermana que vive en Buenos Aires que se quedara con él y aprovechaba para hacer las compras para toda la semana; era la única manera de sobrevivir y no exponerlo a la calle. Por suerte el 1 de mayo nos pudimos volver, con el alta y vinimos dentro de todo en una época más liviana, hoy es otro el panorama”.