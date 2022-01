La demoledora versión de Jonas, el niño superviviente del doble crimen de Adeje que acusa a su padre

Asimismo, ha apuntado que el niño tenía " mucho miedo" del padre y no quería ir con él, no le "quería ver", al tiempo que señaló que el acusado sí preguntó por su hijo en la comisaría de la Policía Local y estaba "muy nervioso".

La pareja de hermanos que encontró al niño vagando por la zona de La Quinta ha señalado que estaba "asustado, fuera de sí y sonrojado" , escondido detrás de un tunera, y tras hablar con un vecino alemán de la zona, les comentó que "sus padres se había enfadado" y si podían llevarlo a su casa, pero al no encontrarla, lo llevaron a la Policía Local.

La madre del acusado ha apuntado que aunque la pareja se estaba separando se llevaban de forma correcta aunque "no se comunicaban como antes" y él tenía una "buena relación" con sus hijos pese a que por sus dolencias derivadas de una mala operación no podía jugar mucho con ellos. Ha dicho que nunca pensó que sus nietos estuvieran en peligro por estar cerca de su padre. "No temía por ellos, él estaba a gusto con ellos", ha destacado.