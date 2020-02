Noelia López recuerda a José Antonio Reyes ocho meses después de su muerte: "Lo que la vida te da, también te lo quita"

La mujer del jugador ha compartido estas palabras en sus redes

El pasado 1 de junio, el exfutbolista del Arsenal y de la selección española, José Antonio Reyes, falleció en una accidente de tráfico mientras circulaba a 200km/h. Junto a él, iban dos primos: Jonathan Reyes que también falleció y Juan Manuel Calderón que sobrevivió aunque pasó un tiempo en la UCI por quemaduras en el 60% de su cuerpo ocasionadas mientras intentaba sacar del coche a sus familiares.

Ocho meses después, su mujer Noelia López ha querido compartir con todos sus seguidores de las redes sociales un poema con el que recuerda al que fuese su marido: "Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchas lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus dudas y mal humor".

"Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarles solo cuando los necesites. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, no creer en Dios y hacer tu destino, no tener miedo a la vida y a sus compromisos, no vivir cada día como si fuera un último suspiro", continuaba con el escrito que compartía junto a una fotografía en la que aparece con dos niños.

"Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha", escribía.

Por último, Noelia López terminaba la carta que publicaba en sus redes de una forma positiva: "Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida en una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual”.