Los magistrados concluyen que "no ha existido errónea valoración de la prueba por parte de la juez de instancia, que acertadamente ha concluido que no se ha realizado, respecto del caso que nos ocupa, una correcta aplicación de la Ley 52/2007".

El juez realizó en su sentencia una mención explícita al artículo 15 de la ley de Memoria Histórica y que consideraba que no ampara el cambio de esta denominación. Señalaba que la calle rinde homenaje en este momento a los voluntarios de la división española que luchó contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial dentro del ejército de la Alemania nazi.

Calles de España que vulneran la Ley de Memoria Histórica

Unas 500 calles repartidas por municipios de casi todo el país mantienen hoy en día nombres relacionados con la dictadura franquista, de las cuales 25 de ellas están dedicadas explícitamente al propio dictador. Sólo Baleares y País Vasco no tienen ninguna vía pública con nomenclatura franquista, según informó el pasado año Europa Press. Así figura en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitados por el Gobierno después de tres años en los que más de 670 municipios han renombrado sus calles.

El listado no específica si algunos nombres hacen referencia a dirigentes franquistas o tienen otras acepciones que nada tienen que ver con esta nomenclatura. Es el caso de 'Calvo Sotelo' del que no se discrimina en este documento entre el expresidente del Gobierno o el dirigente franquista. También de 'Mola', que puede entenderse en algunos municipios valencianos y catalanes como toponimia local y no en referencia al militar.