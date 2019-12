El triunfo mundial de Rosalía, las acusaciones a Plácido Domingo o la partenidad de Malú y Rivera: el 2019 de las celebrities

1. Rosalía Triunfa en todo el mundo

Sin duda, 2019 ha sido el año de Rosalía . La catalana no solo se ha convertido en la artista más escuchada y premiada de España, sino que también lo ha hecho en el resto del mundo. La cantante ha saltado el charco y no solo a conquistado los países latinos con su música y ritmo, sino que además se ha hecho un hueco entre los artistas revelación de Estados Unidos. Madre mía, Rosalía. La fama de la cantante está alcanzando niveles tan estratosféricos que ha sido la primera mujer española en conseguir un premio MTV VMA y en ser nominada a los Grammy, además de llevarse dos Grammy Latinos.

2. Malú y Albert Rivera esperan su primer hijo

3. Crisis en el matrimonio de Eva González y Cayetano Rivera

A principios de diciembre saltaron a la luz unas fotografías en las que se veía a Cayetano Rivera y su amiga Karelys Rodríguez disfrutar de una quedada en Londres. Debido a su cercanía y confianza, saltaron las alarmas de infidelidad por parte del torero hacia Eva González , una pelota que ha ido creciendo y creciendo hasta arrasar con ambos miembros de la pareja. Cayetano fue el primero en acudir a sus redes sociales a denunciar las falacias que algunos medios de comunicación estaban emitiendo sobre él y su familia. La presentadora, por su parte, no se ha querido pronunciar al respecto.

4. El año más duro de Sara Carbonero e Iker Casillas

Este ha sido un año muy duro para la pareja. El pasado 1 de mayo, Iker fue ingresado de urgencias en el hospital CUF Oporto después de sufrir un infarto mientras estaba en pleno entrenamiento con el Oporto. Gracias a la rápida intervención de los médicos de equipo de fútbol y posteriormente de los profesionales del hospital, la vida del futbolista no corrió peligro en ningún momento. Pero tan solo tres semanas después, la familia tuvo que reponerse de otro susto. Sara Carbonero ingresó en urgencias para ser operada de un tumor maligno en los ovarios. La periodista compartió la noticia una vez que salió del quirófano y durante los últimos meses se ha estado sometiendo a todos los tratamientos y revisiones reglamentarias. Ambos retoman poco a poco sus rutinas y disfrutan de los dos hijos que tienen.

5. Plácido Domingo es acusado de abuso sexual

El 14 de agosto, la agencia Associated Press sacó a la luz nueve acusaciones sexuales contra el cantante Plácido Domingo , todas ellas mujeres que habían trabajado junto a él en los años ochenta. Las declaraciones se sustentaban en toque, insinuaciones, besos y caricias no consentidas que el tenor había realizado a las jóvenes en los años ochenta. Además, muchas de ellas alegaron haber sido manipuladas para conseguir un buen puesto en el mundo de la Ópera. El cantante se ha mantenido firme en su propia defensa, alegando que nunca ha abusado de una mujer y menos la ha tocado sin su consentimiento. Muchos compañeros de profesión han mostrado su apoyo público hacia el tenor.

6. Kiko Rivera revela que fue adicto a las drogas

Durante su participación en Gran Hermano Dúo, Kiko Rivera hizo un impactante declaración: fue adicto a las drogas. El dj se abrió en canal y relató sus peores momentos durante la depresión que le había estado acompañando los últimos meses. En el mismo programa admitió que tuvo que retirarse de la vida pública para no caer en un pozo sin fondo. Compañeros y amigos mostraron su apoyo al hijo de Isabel Pantoja y alabaron la valentía que tuvo al confesarlo en público.

8. Shay Mitchell, Blake Lively y Anne Hathaway son mamás

Shay Mitchel dio la noticia en sus redes sociales a principios de julio, y no solo eso, la actriz compartió un impactante vídeo en el que mostraba cómo había tenido que esconder su estado los primeros meses de embarazo y lo duro que había sido, especialmente después de sufrir un aborto un año atrás. Pero todo ha ido como la seda y Shay ya es mamá de una pequeña llamada Atlas. También Blake Lively, que repite la experiencia por tercera vez. Eso sí, siempre con discrección. No fue hasta la premiere de Pokémon cuando, junto con su pareja, Ryan Reynolds, anunciaron el embarazo. Por último, la tercera actriz que ha sabido ocultar a la perfección su embarazo es Anne Hathaway. La protagonista de Los Miserables anunció hace 15 días que pese a las complicaciones ya es mamá de su segundo hijo, aunque no han querido desvelar ni el nombre ni el sexo del bebé.