Gina está viva gracias a una donación: su madre pasó luto por los otros padres

La vida de Gina ahora es ir al cole, hacer nuevos amigos, estar con la familia. Su vida goza de plenitud gracias al trasplante de hígado que recibió con 7 meses. Su madre Irene, reconoce que como madre te pones supercontenta porque tu hijo tiene otra oportunidad, pero esa alegría enorme convive con la tristeza de ponerse en la piel de esos padres que acaban de perder lo que más quieren. Irene habla de una tristeza lúcida. "Yo sinceramente he vivido mucho tiempo un luto por la otra familia, porque no lo he podido vivir de otra manera