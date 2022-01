El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez , ha cargado contra la homosexualidad , vinculándola con un pecado mortal y comparando a las personas homosexuales con las alcohólicas. "Depende de la persona y las circunstancias, para que una cosa sea pecado mortal , hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y no esté condicionada por nada, que sepa que está mal y que a pesar de que sabe que está mal lo hace libremente y sin ser condicionada por nadie", ha señalado en una entrevista concedida al programa Buenas Tardes Canarias de Televisión Canaria.

Además ha comparado a los homosexuales con los alcohólicos en la misma entrevista: "Eso es como la persona que bebe. Cuando toma, hace cualquier disparate y se excusa con que estaba bebido . Lo que hay que hacer es no beber para no hacer lo siguiente, que lo hace sin darse cuenta ".

Todo ello, basándose en los principios del catolicismo , que, afirma, tienen "cuestiones morales". Consideración hacia todas las personas, que "son dignas de todo respeto", a su parecer, pero no para lo que hacen: "a veces se dice que todas las ideas son respetables, no, todas las ideas son discutibles , lo respetable es la persona".

En esa línea, ha indicado que "lo que no puede ser es que porque usted piense a, b o c, atacarle o ponerle a parir, eso no es admisible". Además, Álvarez ha remarcado que todas las personas merecen respeto y "luego cada uno en la vida toma las opciones que quiera".