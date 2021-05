La obsesión por los filtros puede considerarse un trastorno, ‘‘Dismorfia del selfi’

Pero hay un problema, “el paciente se hace su propia composición pensando que esa es la imagen que él quiere tener y la cirugía no está para eso"

Vivir atrapado en ese otro yo: "Los ideales de lo artificial y no querernos tal y como somos…eso más que estético, es una alteración emocional psicológica "

Cuando eso pasa, aseguran los expertos, "Ahí estamos nosotros para decir que no. Tiene que haber unas expectativas totalmente realistas", para no hacer algo que no tenga vuelta atrás.