Ocho limones de dos metros de altura inundarán de color el centro de Madrid en la exposición de arte urbano Lemon Art

La era del limón ha llegado también al arte y la cultura. Ocho destacados artistas de España, Francia y Alemania han diseñado otros tantos limones de dos metros de altura y 330 kilos que desde este 11 de noviembre inundan de color las calles del centro de Madrid. De esta impactante manera se inicia la exposición itinerante Lemon Art que recorrerá durante los próximos meses siete ciudades de Europa para convertirse en el escaparate del limón europeo, líder en calidad, sostenibilidad y frescura, en el marco de la campaña de información Welcome to the Lemon Age.