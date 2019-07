Ocho afortunados ganan cerca de 4 millones de dólares a la lotería y acuden al día siguiente a su puesto de trabajo

Un grupo formado porque habían participado el pasado sábado en el juego de azar de la Tattslotto australiana ha ganado casi 4 millones de dólares , que al cambio equivaldrían a unos, y han acudido a su puesto de trabajo igualmente. La suerte les ha acompañado en esta ocasión repartiendo para cada jugador medio millón de dólares y aportando un 'plus' de tranquilidad a sus bolsillos que han sellado en elde, a las afueras de. Algo que Aubrey Matthee, su, también ha celebrado el hecho asegurando que fueron "los únicos" que repartieron el premio y que se trataba del primero que concedían de "categoría principal".

Estabilidad económica que, sin embargo, no ha frenado el que cada uno de los integrantes afortunados haya acudido a su puesto de trabajo un día después de conocer el resultado. "Disfrutamos de nuestro empleo y tenemos un buen grupo de compañeros en el trabajo, ¿por qué no íbamos a seguir trabajando?" No es raro, desde ese punto de vista, que nadie faltara el lunes a su puesto, ha indicado uno de los afortunados.