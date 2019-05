La OCU se defiende de las críticas a su estudio sobre cremas solares

"No ganamos nada se venda en farmacia, en supermercado o en perfumería. A nosotros no nos importa cuál es el mejor , solo buscamos informar a los consumidores de cuáles son buenos productos (y 14 de los analizados efectivamente lo son). No tenemos más interés que el beneficio de los consumidores, a diferencia de nuestros detractores , que tienen unos intereses comerciales claros y evidentes ", ha dicho la OCU.

La organización insiste en su transparencia e independencia

"Nosotros no ganamos nada: son los consumidores los que ganan con esta información. Otros sí tienen muchos intereses en juego: de ahí esos ataques, que no son nada nuevo para OCU. Pero nuestro papel es defender a los que no pueden hacerlo por si mismos, empoderar a los consumidores con información para que puedan elegir lo que es mejor para ellos, no los que otros, alentados por otros intereses, quieren que elijan", ha zanjado.