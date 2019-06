El verano irrumpe con una ola de calor que dejará temperaturas por encima de los 40 grados

El verano entra con fuerza. Este domingo 34 grados y subiendo en Zaragoza: “Horroroso”. “¡Queríamos calor, pues toma calor!”, exclaman quienes ya lo sufren. Y no ha hecho más que empezar. Las temperaturas van a ir subiendo por encima incluso de los 40 grados.

Ya se empieza a notar, pero lo peor se espera a mediados de semana y toca extremar las precauciones: “Lo mejor es no salir al exterior durante las horas centrales del día, pero si no hay más remedio… botella de agua, sombra y por supuesto no hacer nada de deporte”, recomienda Rosemary.