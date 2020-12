El Partido Popular del País Vasco ha denunciado este viernes "la carta que el PNV ha enviado a los niños de Leioa amenazándoles de que, si no escriben en euskera al Olentzero, se quedarán sin los regalos que desean".

En un comunicado, la presidenta de los populares de Vizcaya, Raquel González, ha explicado que "el equipo de gobierno formado por PNV y PSE ha mandado una carta a los más pequeños de Leioa riñéndoles por escribir en castellano y advirtiéndoles de que, si no escriben en euskera al Olentzero, se quedarán sin los regalos que desean". "Es inconcebible. En su empeño por imponer el euskera son capaces hasta de jugar con la ilusión de los niños ", ha denunciado.

La carta, que se ha enviado a 4.200 familias de Leioa , incluye "un párrafo entero en el que el Olentzero amenaza a los niños sin regalos por no escribir euskera" , según los populares.

" Debo daros un tirón de orejas, ya que los tres sabemos que la mayoría sabéis euskera pero, aún así, recibimos muchas cartas en castellano . Nosotros, por contra, casi no sabemos castellano y tenemos que hacer un esfuerzo terrible para entenderlas , algunas veces no lo conseguimos y nos quedamos sin poder leerlas y sin enterarnos de vuestros deseos y aventuras ... Así que este año, esperamos recibirlas en euskera para poder leerlas", menciona la carta, según el PP.

A su entender, con esto "han traspasado ya una línea roja", por lo que ha solicitado que se retire esta campaña. "Aunque el daño ya está hecho en muchos niños que piensan que sus regalos no llegarán por escribir en castellano, no debería de ir más lejos", ha insistido González, para señalar que se trata de "un claro ejemplo del sectarismo del PNV. Si no hablas euskera, el Olentzero te ignora".