Se trata de un fuerte temblor que ha alcanzado los 4,3 grados en la escala Ritcher en la zona de Villa Mazo, al este de la isla. Los sismólogos destacan que se ha producido a una gran profundidad, 35 kilómetros, aún más que la registrada en las horas anteriores, pero no ven en ello un riesgo sino todo lo contrario ya que no hay deformaciones y no creen que eso signifique que vaya a abrir nuevos centros de emisión lejos del cráter.