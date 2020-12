La OMS aconseja usar mascarilla en casa al recibir visitas y en lugares donde no sea posible mantener la distancia

La OMS apuesta por el uso de mascarillas "cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y se sabe que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para la ventilación natural, o el sistema de ventilación no puede evaluarse o no funciona correctamente, independientemente de que se pueda mantener una distancia física de al menos 1 metro". También propone su uso "en entornos interiores de los hogares que tienen una ventilación adecuada, pero no se puede mantener una distancia física de al menos 1 metro".