La onda expansiva mortal: los vecinos recuerdan la plancha metálica de una tonelada que cayó como un meteoro

Los vecinos aún tienen en la retina lo que califican como un meteorito."Era como un meteoro, como una bola de fuego que se giraba como un helicóptero. Carmen no puede evitar emocionarse al ver los destrozos provocados en su tienda por la onda expansiva. Cristales rotos, miedo, padres corriendo por las calles con los niños de la mano ante la incertidumbre. Nadie sabía lo que pasaba y para colmo las sirenas no se activaron porque la nube provocada por la explosión no era tóxica. Pero Protección Civil ha acusado ya a la empresa de no seguir los protocolos.