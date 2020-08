Velas y pétalos de rosa: organiza una romántica propuesta de matrimonio y termina incendiando su casa

La propuesta de matrimonio es una de las decisiones más importantes para un hombre, pero a veces puede desarrollarse de manera inesperada, o incluso terminar muy mal. Y no nos referimos exactamente a obtener un 'no' por respuesta. Albert Ndreu , un joven de Sheffield (Yorkshire del Sur, Reino Unido), organizó una r omántica sorpresa para impresionar a su novia sin imaginar que todo terminaría en llamas .

Todo indicaba que las propuesta no había salido para nada bien, pero al menos Albert estaba decidido y no quiso esperar más, así que se arrodilló en medio de los escombros y pidió la mano de Mavedic, quien afortunadamente dijo que sí. "No fue exactamente como pensé que sería, pero ella dijo que sí, así que creo que el día dio un giro pero terminó exactamente como yo quería", dijo Ndreu para el medio SWNS RealLifeStories.