Organizar el maletero no es solo una cuestión de espacio: hazlo bien por tu seguridad y para evitar multas

El turismo nacional es la estrella de este verano y la mayoría de los españoles está eligiendo desplazarse en coche. En lo que respecta al equipaje esto tiene un lado positivo: más libertad, ya que si algo no te entra en la maleta lo puedes llevar aparte sin límite, lo cual no sería posible en un avión, por ejemplo. Pero también hay un lado negativo: que llevemos el maletero a tope sin una organización segura. No es solo cuestión de espacio. Te contamos cómo colocar todo para evitar multas.