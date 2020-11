Oriol Mitjà critica públicamente la estrategia de la Generalitat catalana y alaba la de Ayuso

El infectólogo del Hospital Can Ruti de Badalona, Oriol Mitjà , ha acusado a través de twitter al coordinador de la Unidad de Seguimiento de la covid en Cataluña , el epidemiólogo Jacobo Mendioroz , de "frenar" el uso de antígenos , y por esta misma razón ha alabado la estrategia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que ha pedido que se aplique en Cataluña.

Mitjà, muy crítico con la estrategia de control de la covid que ha empleado la Generalitat , de la que fue asesor, no ha escatimado críticas al Departamento de Salud, y la última la dirigió este jueves a través de su cuenta de twitter a Jacobo Mendioroz.

El coordinador de la Unidad de Seguimiento de la covid en Cataluña comentó en la red social que "un test (de antígeno) negativo no garantiza el no estar infectado por la covid19" , y reproducía un estudio de la Universidad Johns Hopkins sobre el caso de una adolescente que había contagiado a 14 personas en una reunión familiar tras dar negativo en este tipo de test.

La medicina basada en la evidencia és precisamente rehuir de casos anecdóticos y usar técnicas estadísticas en miles de observaciones para tomar la mejor decisión. @JacoboMendioroz , venga, no frenes más los Antígenos en Catalunya🙏🙏con lo bien que lo están haciendo tus paisanos

"Jacobo Mendioroz , venga, no frenes más los antígenos en Cataluña , con lo bien que lo están haciendo tus paisanos ", escribió Mitjà en alusión a la Comunidad de Madrid, de donde es originario Mendioroz.

Madrid compró cinco millones de test de antígenos e hizo cribados masivos

Los resultados de estos test se conocen en 20 minutos , frente a las 24 horas de las PCR, y su precio es sensible más bajo: en torno a cinco euros , por 100 las PCR. Las críticas de Mitjà a Argimon provocaron que el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós , le afease que iniciase discusiones de este tipo en las redes sociales.

El presidente de los médicos barceloneses: "Nadie tiene una bola de cristal"

" Apelo a evitar este tipo de discusiones en las redes . Es inadecuada e inapropiada, no ayuda a construir y sí a generar desconfianzas", tuiteó Padrós. " Hay canales director más idóneos y adhoc (personales y profesionales) para informar, cuestionar, debatir y acordar", añadió el presidente de los médicos barceloneses.

Portem 8 mesos usant tot tipus d canals per discutir sobre estratègies de control de la COVID a CAT, Dr @jaumepadros i som a la casella d sortida: Ni traceig eficient, ni bluetooth, ni antigens, ni bigdata, ni reforç de primaria. Cal informar al ciutadà https://t.co/ly5YKJ2Zf9

La discusión la concluyó en las redes el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona: "Oriol, no entraré en el fondo porque no soy experto, ni me considero. Las discrepancias y los debates pueden ser enriquecedores y nos han de ayudar a avanzar, pero las formas también son nucleares. Y la ubicación de las discusiones también. Nadie ha tenido ni tiene la bola de cristal".