La orla académica más reducida de la historia: tres graduados frente a quince profesores

Una dificultad que se plasma en el nivel de los exámenes realizados en la facultad malagueña donde muchos de los implicados deciden no presentarse como el recurso contrario a agotar convocatorias . El alumno observa el test y dependiendo de la dificultad decide si seguir o no adelante con la prueba.

De esta manera, no les "corre convocatoria" pero sin embargo. Una pausa en el desarrollo académico que muchas veces termina por hacerles 'tirar la toalla' ydefinitivamente el proyecto, según el Correo.

Algo que no ha podido con Rafael Hormigo con tan solo 22 años y llevando la carrera "a curso por año", Agustín Téllez y Verónica Vigaray ; los tres alumnos que han podido completar el grado universitario de Ingeniería Informática superando con éxito, incluso, la asignatura de 'Métodos Estadísticos' conocida por su elevado número de suspensos en un 95,7% de los casos según datos del Servicio de Calidad correspondientes al curso 2017/18.

Seguida de estas, no se quedan atrás en dificultad materias como Cálculo para la computación (89,6 % de no superados), Estructuras algebraicas para la computación (83,7), Matemática discreta (82,9%) y Análisis y diseño de algoritmos, que es de segundo curso y tiene un 86,5% de no superados.