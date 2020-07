Orlando Bloom homenajea a su perro desaparecido: “He llorado más esta semana de lo que creía posible”

El actor también ha querido compartir con sus seguidores el momento en el que se ha hecho el tatuaje del nombre del animal y tras finalizar el proceso se le podía ver emocionado.



"Mighty está del otro lado ahora. Después de 7 días de búsqueda desde el amanecer hasta el atardecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día ~ el número de finalización ~ encontramos su collar ... He llorado más esta semana de lo que creía posible, lo cual ha sido muy catártico y curación ... No dejé piedra sin remover, me arrastré a través de todos los agujeros, debajo de las carreteras, busqué en cada patio trasero y lecho del arroyo. Tenía dos perros rastreadores separados que también hacían lo mejor. Me siento tan agradecido de haber aprendido de mi pequeño hombre poderoso que el amor es eterno y el verdadero significado de la devoción. Estoy seguro de que me estaba mirando silbando en cada patio trasero y sabiendo que estaba haciendo todo lo posible para respetar nuestro vínculo. Era más que un compañero. Era una conexión del alma con seguridad. Lo siento. te quiero. Gracias. RIP my MIGHTY HEART mi pequeño compañero"