Ortega Cano, su mujer y su hija Gloria Camila, positivos en coronavirus: "Lo hemos cogido todos"

Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba, y aquí estoy, en casa encerrada por dar positivo yo también . Hace unos días daba gracias porque ninguno de los míos había cogido el virus, y hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos. Quiero decir, nadie esta libre del virus, y nadie sabe el día de mañana lo que puede pasar, aprovechen todo el tiempo posible. Un 31 en casa, en pijama y calentita es lo mejor que puede pasarme, pero perder a papi o a algún ser querido no, ME NIEGO. Con esto quiero desearos un año nuevo con luz y mucha mucha mucha SALUD! Os adoro ❤️✨

Además, Gloria Camila mandaba un mensaje: "PD: Quiero dejar claro que yo no he contagiado a nadie, no ha sido por una irresponsabilidad ni mucho menos.

Así es una pandemia y nadie tiene el control.

Que yo saque a mi perro sin nadie, y no tener la mascarilla puesta no implica que podáis lapidar y alegraros del mal ajeno.

Feliz año aún así a todos 🤗❤️"