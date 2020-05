Ortega Smith asegura que el coronavirus está creado "por el régimen comunista chino, como arma biológica"

Ante un autobús con los colores de la bandera de España preparado por la organización para encabezar la marcha, al que han subido los principales dirigentes de Vox, Ortega-Smith ha insistido en que se no trata de una manifestación "política" , sino una "reivindicación de la dignidad de los españoles".

Asegura que el virus está creado por científicos chinos

En uno de los momentos de la charla, el medio de comunicación pregunta a Ortega Smith si estaba arrepentido de haber dicho que sus "anticuerpos españoles" le curaban del virus antes de haber sido infectado por la enfermedad. Él mismo ha asegurado que no se retracta de esta declaración aunque ha recalcado que siempre lo dijo de una manera "épica". "Había una lucha en mi interior por salvarme la vida entre mis anticuerpos españoles, o afinando un poco más, «hispano argentinos», porque tengo doble nacionalidad... No me arrepiento", declara.